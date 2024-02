Polizei: Es wurde friedlich gefeiert

Rund um den Zug durch die Mülheimer Innenstadt gab es gar keinen Anlass einzuschreiten, sagt die Polizei. Lediglich eine Strafanzeige wegen Körperverletzung musste von den Beamten am Essener Zug in Rüttenscheid aufgenommen werden. Zudem mussten in der Essener Stadtmitte gegen zwei Störer Platzverweise ausgesprochen werden.