Polizei: Corona-Anfragen beantwortet die Stadt

Das Telefon steht bei uns aktuell nicht mehr still, heißt es. Dabei sind wir nicht in erster Linie dafür zuständig, die vielen Fragen zum neuen Infektionsschutzgesetz zu beantworten. Die Polizei weist auch noch einmal darauf hin, dass die Stadt Mülheim die aktuellen Corona-Informationen auch auf ihrer Internetseite und in den Sozialen Medien veröffentlichen. Zusätzlich hat auch das Land NRW ein Bürgertelefon unter der Nummer 0211 / 9119 - 1001 geschaltet.

Hier geht es zu den neuen Notbremse-Regeln die seit heute (24.4.) in Mülheim gelten.