Pläne: Neue Wohnungen für Studenten

In der Innenstadt könnte es in Zukunft mehr Wohnraum für Studenten geben. Ein Investor plant an der Löhstraße ein Wohnheim mit vier Etagen, sagt die Stadt. Gebaut werden soll es auf dem Parkplatz des Bürgeramtes, allerdings nicht auf dem Boden, sondern auf Stelzen.

© industrieblick - Fotolia