Pilgerstraße ab heute (23.10.) gesperrt

Veröffentlicht: Mittwoch, 22.10.2025 11:32

Heute (23.10.) und morgen (24.10.) wird dort im auf Höhe des MEG-Geländes die Fahrbahn erneuert – zwischen der Hausnummer 27 und 29 ist die Straße deshalb vollgesperrt, sagt die Stadt.

© Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Eine Umleitung sei eingerichtet. Außerdem kommt ihr weiter auf den Wertstoffhof, sagt die Stadt. Die MEG rechnet allerdings mit mehr Verkehr als sonst und empfiehlt deshalb mehr Zeit einzuplanen oder den Besuch auf einen anderen Tag zu verschieben.

