Mehrere Baustellen starten heute (18.08.)

Heifeskamp

Los geht die Baustelle im Einmündungsbereich Mellinghofer Straße / Heifeskamp - die Stadt baut hier die Bordsteinführung um. Zur Erklärung: Gemeint ist mit "Heifeskamp" die Straße, von der ihr auf die Parkplätze von Kaufland, Takko und Aldi kommt.

Danach repariert die Stadt die Regenrinnen. Die Zufahrten zu den Häusern bleiben in dieser Zeit frei. Dieser Teil der Arbeiten dauert etwa drei Wochen, sagt die Stadt.

Anschließend macht die Stadt den Asphalt neu - größtenteils nachts und am Wochenende, heißt es. Vier Tage sind dafür geplant. Tagsüber bleibt die Zufahrt zu den Geschäften und dem Einkaufszentrum offen -mindestens aus einer Richtung, sagt die Stadt. Wann genau es mit den Arbeiten am Asphalt losgeht, will die Stadt noch ankündigen.





Kappenstraße

Die Straße wird ab heute (18.08.) für Bauarbeiten teilweise vollgesperrt.

Unser Energieversorger – die medl GmbH – verlegt mehrere Fernwärmeanschlüsse.

Betroffen ist der Bereich zwischen Hausnummer 109 und 121, sagt die medl. Damit alles sicher abläuft, wird die Straße in drei Abschnitte eingeteilt. Jeweils ein Teil der Straße wird dann kurzzeitig gesperrt.





Albert-Schweitzer-Straße

Auch hier startet die medl heute (18.08.) - sie verlegt im Bereich zwischen der Schmitzbauerstraße und der Albert-Schweitzer-Straße 20 eine neue Fernwärmeleitung. Dafür wird die Straße abschnittsweise gesperrt - je nachdem, wo gerade gearbeitet wird. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Dezember, sagt die medl.