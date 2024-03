Petition gegen neuen Autohof gestartet

Angesprochen wird das Thema aus Sicht von Anwohnern in Mülheim und Duisburg. Die Starter der Petition haben viele Bedenken. Es dürften keine weiteren Flächen im Ruhrgebiet versiegelt werden, es sei mit noch mehr Staus auf den Zufahrtstraßen zu rechnen, der Autohof sei zu klein geplant - bei belegten Stellplätzen würden sich LKW-Fahrer Standplätze in den benachbarten Wohngebieten suchen. Sie befürchten auch, dass sich der Straßenstrich vom Zooparkplatz zum Autohof verlagert. In der Petition wird der Duisburger Stadtrat aufgefordert, alternative Standorte näher am Hafen zu prüfen. Voraussichtlich im nächsten Monat steht die Entscheidung an. Ein neuer Investor hat konkret Interesse an dem Projekt. Das gärt seit mittlerweile rund 20 Jahren vor sich hin. Am Kreuz Kaiserberg sollen unter anderem eine große Tankstelle für LKW und PKW sowie Stellplätze entstehen. Auch ein Hotel mit Gastronomie ist geplant.