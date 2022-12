Petition fordert Erhalt der VHS

Vor mehr als fünf Jahren wurde das VHS-Gebäude an der Bergstraße wegen Brandschutzmängeln geschlossen. Seitdem hätten weder die politischen Verantwortlichen noch die Stadtverwaltung einen konstruktiven Schritt unternommen, das Gebäude in Schuss zu bringen, kritisieren die Ersteller. Mit der neuen Petition wollen sie das Thema wieder verstärkt in die Öffentlichkeit bringen, damit das VHS-Gebäude nicht noch weiter verfällt. Zu mehr Infos und zur Petition geht es hier