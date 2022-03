PCR-Tests in Oberhausener Klinik

Voraussetzung für einen kostenfreien PCR-Test ist ein positiver Schnelltest einer offiziellen Teststelle – dieser kann ebenfalls im Testzentrum an der Josefstraße durchgeführt werden, heißt es. Das Ergebnis des PCR-Tests soll spätestens am Folgetag vorliegen und wird postalisch übermittelt. Im Falle eines positiven Testergebnisses erfolgt umgehend eine telefonische Information an die Testperson sowie an das Gesundheitsamt. Die Teststelle hat montags bis freitags von 12.00 bis 18.30 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet und befindet sich im Außenbereich an der Rückseite der Klinik (Nebengebäude). Tests sind grundsätzlich ohne und mit Termin möglich. Um mögliche Wartezeiten zu vermeiden, bittet die Klinik, im Vorfeld einen Online-Termin zu machen.