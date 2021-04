Abiturienten sitzen in Quarantäne

Am Gymnasium Heißen konnten einige Abiturienten heute nicht in ihre Prüfungen starten. Eigentlich hätten sie im Fach Englisch ihre Klausur schreiben müssen. Allerdings sitzen sie in Quarantäne, weil sie anscheinend Kontakt zu jemandem mit Corona hatten.

