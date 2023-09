Ersten Open Sunday an der Bruchstraße

Ab 13.30 Uhr öffnet die Turnhalle Bruchstraße an der Grundschule am Dichterviertel. Vorbei kommen geht ohne Anmeldung und ist kostenlos. Betreut wird das Angebot von Sporthelfern des Gymnasiums Heißen und Sportstudierenden der Uni Duisburg-Essen. Gedacht ist die Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6. Weitere Termine sind am 24. September, 1. Oktober und am 8. Oktober.