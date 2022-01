Parkstadt-Vermarktung sorgt für Spitzenplatz bei Büroflächen

Unter der Marke Parkstadt wurden dort bislang 25.000 Quadratmeter Fläche neu vermietet. Für weitere 11.000 Quadratmeter stehen Abschlüsse kurz bevor, heißt es in einer Auswertung von Brockhoff Office. Die Firma kümmert sich seit 1987 um Vermietung von Büroimmobilien gehört zu den großen inhabergeführten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Ähnlich gute Werte wie in Mülheim gab es im vergangenen Jahr in Dortmund. Im ganzen Ruhrgebiet gibt es laut einer Mitteilung wieder mehr Leerstände. Grund dafür seien Bautätigkeiten von Großkonzernen wie Aldi, RWE oder Continentale. Jahrelang gab es im Ruhrgebiet nur sehr wenige freie Flächen. Städte wie Bochum oder Dortmund galten sogar als vollvermietet.