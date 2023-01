Pakete und Briefe bleiben heute liegen

Falls ihr auf ein Paket oder einen Brief wartet, könnte es mit der Zustellung heute nichts werden. In Brief- und Paketzentren der Deutschen Post wird gestreikt - unter anderem in Mülheim haben Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hat im laufenden Tarifstreit dazu aufgerufen.