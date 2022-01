Paarsegnung vorm Valentinstag

Wer seine Partnerschaft segnen lassen möchte, kann das am 13. Februar in Saarn machen. Das Stadtdekanat Mülheim lädt dazu Paare jeden Alters und Geschlechts an jenem Sonntag um 15 Uhr zur Paarsegnung in die Kirche St. Mariä Himmelfahrt ein.

© Stadtdekanat Mülheim