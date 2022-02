Wennmann-Bad am Valentinstag geschlossen

Am Montag (14.2.) bleibt das Friedrich-Wennmann-Bad in Heißen geschlossen. Es müssen dringende Arbeiten an den Versorgungsleitungen stattfinden, sagt die Stadt. Als Ersatz steht das Hallenbad Süd zur Verfügung. Es hat am Montag von 6 bis 10 Uhr geöffnet. Alle aktuellen Infos zu den Schwimmbädern gibt es hier.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services