Segensgottesdienste zum Valentinstag

Das geht am Sonntag um 15 Uhr bei einem besonderen Gottesdienst in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in der Klosterstraße in Saarn. Im Mittelpunkt steht dabei die Liebe. Eingeladen sind alle Paare, also auch Homosexuelle und wiederverheiratete Geschiedene, heißt es vom Bistum. Für den Segensgottesdienst in Mülheim gilt wegen Corona die 2G-Regel. Wer möchte, kann auch zum Segensgottesdienst in den Essener Dom fahren. Da ist am Montag (14.2.), also direkt am Valentinstag, ein ökumenischer Segensgottesdienst geplant. Er beginnt um 18 Uhr. Dort gilt die 3G-Regel.