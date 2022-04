Ostern im Aquarius und Haus Ruhrnatur

Beide Einrichtungen feiern in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Als Jubiläumsaktion bekommen alle freien Eintritt in beiden Museen, die 1992 geboren wurden und somit in diesem Jahr 30 Jahre alt werden. Am Karsamstag können Familien am Aquarius um 11 und 15 Uhr an einem Geocache im Schlosspark Styrum teilnehmen. Alle Stationen sind rund um den Styrumer Wasserturm verteilt. Wer mitmachen möchte, muss sich vorher unter 0208/4433-390 anmelden. Die Kosten sind im Museumseintritt enthalten. Im Haus Ruhrnatur können Familien an allen Ostertagen an einem Osterquiz teilnehmen und kleine Preise gewinnen.