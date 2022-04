Obduktion nach tödlichem Zwischenfall auf Schießstand

Bislang ist bekannt, dass sich am Montagabend eine 56-jährige Sportschützin aus Gescher (Kreis Borken) allein auf der Schießbahn in einer Sporthalle aufgehalten hatte. Aus bislang unbekannten Gründen löste sich ein Schuss aus ihrer Pistole und verletzte sie tödlich. Zeugen hatten sich um die Frau gekümmert und den Rettungsdienst verständigt. Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren am Tatort. Die Obduktion der Leiche ist für Morgen angesetzt. Dadurch hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft mehr über den Ablauf des Unfalls zu erfahren.