OB zieht nach einem Jahr im Amt Zwischenbilanz

Als Beispiele nennt Buchholz die Erweiterung des OGS-Angebots um 85 zusätzliche Stellen und die verbesserte städtische Haushaltssituation. Für 2021 rechnet die Stadt mit einem Überschuss von 7,3 Millionen Euro. Auch für die Zukunft erwartet Buchholz, dass es mehr Einnahmen als Ausgaben geben werde.

Streit um die VHS - Buchholz sieht keine schnelle Lösung

Noch keine Lösung sieht der Oberbürgermeister in Sachen VHS. Obwohl sich die Mülheimer 2019 in einem Bürgerentscheid für den Erhalt der VHS am alten Standort an der Bergstraße ausgesprochen hatten, gibt es noch keine Zukunftsperspektive. Derzeit stehen Sanierungskosten von 22 Millionen Euro im Raum. Buchholz geht davon aus, dass diese Summe aufgrund der derzeitigen Marktsituation inzwischen um einiges höher ausfallen könnte. Weil der Stadt das Geld fehlt, sei eine schnelle Lösung nicht in Sicht, so der Oberbürgermeister.