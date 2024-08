OGS-Anteil in Mülheim unterdurchschnittlich

Landesweit gesehen waren es im Schnitt fast 53 Prozent. Nebenan in Duisburg besuchten nur 40 Prozent der Grundschüler den Offenen Ganztag. In Oberhausen waren es dagegen fast 79 Prozent. Das Land geht davon aus, dass Bedarf und Angebot weiter steigen werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert einheitliche Mindeststandards - bei Personal, Gruppengröße und Ausstattung. In einer offenen Ganztagsschule nimmt ein Teil der Schülerinnen und Schüler an außerunterrichtlichen Angeboten teil. Die Anmeldung bindet für die Dauer eines Schuljahres und verpflichtet in der Regel zur regelmäßigen und täglichen Teilnahme an diesen Angeboten.