OB Buchholz will Elternbeiträge im März verrechnen

Um Familien in der Corona-Krise zu entlasten ist auch Oberbürgermeister Marc Buchholz dafür, die Elternbeiträge für Januar zu erstatten. Das sei notwendig in dieser schwierigen Situation, sagt der Mülheimer OB. Die Landesregierung hatte sich mit den Kommunen schon darauf verständigt, die Beiträge für die Betreuung in Kitas, in der Kindertagespflege und dem offenen Ganztag wegen des Lockdowns für Januar zu erlassen. Die Abwicklung aber liegt in den Händen der Stadt.

© Thorsten Lindekamp/FUNKE Foto Services