Nur zwei Impftermine ausgefallen

Ob die zwei fehlenden älteren Menschen wegen des Winterwetters nicht gekommen sind oder vielleicht, weil sie krank sind, konnte er nicht sagen. Schlimm war das nicht, denn die Betroffenen dürfen ihren Impftermin entweder heute oder in den nächsten Tagen zur gleichen Uhrzeit nachholen. Die übrig gebliebenen zwei Impfdosen wurden zwei anderen Impfberechtigten gespritzt, um sie nicht wegwerfen zu müssen. Auch die nächsten Tage sind im Impfzentrum auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände in Speldorf täglich zwischen 130 und 140 Impfungen geplant. Es hat jetzt im Februar jeweils Dienstag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Sobald ab März mehr Impfstoff zur Verfügung steht, werden die Öffnungszeiten ausgedehnt. Dann kann in zwei Schichten zwölf Stunden am Tag geimpft werden.