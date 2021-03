Impfzentrum öffnet dritte Impfstraße

An der Wissollstraße in Speldorf sind weiterhin die über 80-Jährigen dran, die ihre Spritze gegen Corona bekommen. Ab Mittwoch kommen unter anderem Erzieher, Lehrer von Grund- und Förderschulen und Polizisten dazu. Das sind in Mülheim rund 3.300 Personen. Sie sollen immer mittwochs bis samstags parallel zu den über 80-Jährigen geimpft werden. Bis zum 20. März stehen dafür rund 2.300 Termine zur Verfügung. Die Impfungen in den Mülheimer Altenheimen sind laut Stadt mittlerweile abgeschlossen.