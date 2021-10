Mülheim ist besonders "alt"

Der Anteil der über 80-Jährigen an der gesamten Mülheimer Bevölkerung lag Ende letzten Jahres bei 8,3 Prozent. Tendenz seit Jahren steigend. Das Durchschnittsalter in Mülheim liegt bei 45,7 Jahren. Die jüngste Stadt in NRW ist Münster mit einem Durchschnittsalter von 41,4. Im Ruhrgebiet hat Gelsenkirchen die Nase vorn. Da sind die Einwohner im Schnitt 43,4 Jahre alt.

Die steigende Lebenserwartung und niedrige Geburtenzahlen haben die Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten teils deutlich altern lassen, steht in der Studie. Generell sind es die Universitätsstädte und großen Metropolen, deren Einwohner deutlich jünger sind, sagt der GDV. Damit die Schere zwischen den Städten und Regionen nicht weiter auseinander geht, fordert der Verband Impulse für den ländlichen Raum. Wirtschaftliche Perspektiven seien wichtig, um junge Leute zu halten, heißt es. Neue Chancen könnte zum Beispiel der aktuelle Homeoffice Trend bringen.