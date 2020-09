NRW-Traditionsmasters abgesagt

Das beliebte Hallenfußballturnier in der Innogy Sporthalle in Mülheim mit Profi-Kickern vergangener Tage wird damit seit 2006 zum ersten Mal nicht ausgetragen. Die aktuelle Lage und die Aussichten für Veranstaltungen seien schuld, sagen die Organisatoren. Normalerweise stehe jetzt um diese Zeit fest, welche Spieler teilnehmen und es wird mit der Werbung für das Event gestartet. "Wenn wir die Halle aber nicht komplett befüllen dürfen, ist es nicht das NRW-Traditionsmasters, das wir uns über die Jahre aufgebaut haben" - steht in der Begründung für die Absage. Anfang diesen Jahres war beim 15. NRW-Traditionsmasters Rot Weiß-Oberhausen als Titelverteidiger in das Turnier gestartet. Im Finale hat sich dann Rot-Weiß Essen gegen die Mülheim AllStars durchgesetzt. 2.500 Zuschauer waren in der ausverkauften innogy-Sporthalle in Mülheim dabei.