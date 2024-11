Vorfreude auf 50. Fußball-Stadtmeisterschaften

Nur in den Pandemiejahren 2021 und 2022 ist die Veranstaltung ausgefallen. Sonst gab es sie seit 1972 durchgehend. Die Macher gehen davon aus, dass es das älteste Hallenturnier in Deutschland sein dürfte. Die ersten Stadtmeisterschaften fanden noch auf dem Feld statt. Kurz danach wechselte die Veranstaltung in die Halle. Die meisten Erfolge verbuchte der VfB Speldorf. Er kam bislang auf 21 Pokalsiege. Seit 30 Jahren werden die Stadtmeisterschaften von namhaften Sponsoren unterstützt. Zwanzig Jahre lang von König-Pilsener und aktuell von MWB. Seit fünf Jahren tragen die Frauen den SWB-Cup aus. Start der Vorrunden ist am 28. Dezember, am 4. Januar 2025 läuft die Finalrunde, am 5. Januar das NRW-Traditionsmasters.