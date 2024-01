Traditionsmasters bis zu 2.500 Fans nach Mülheim

Es treten an Altstars des Revierfußballs: Schalke 04, VfL Bochum, Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, Wattenscheid 09, die Mülheim Allstars und der Wuppertaler SV haben Teams zusammengestellt. Beginn ist um 12 Uhr. Der Sieger soll gegen 18 Uhr feststehen. Der Vorverkauf ist so gut gelaufen, dass online schon seit Tagen keine Tickets mehr verfügbar sind. Karten soll es aber noch an der Tageskasse geben. Diese öffnet bereits um 10.30 Uhr direkt an der Halle.