Mülheim will Austragungsort der Universiade werden

Mülheim möchte die Badminton-Wettbewerbe der Universiade 2025 zu uns in die Stadt holen. Die Weltsportspiele der Studenten sollen in die Rhein-Ruhr Region kommen. Dafür will sich der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband bewerben.

© Martin Möller / Funke Foto Services