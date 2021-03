Noch mehr E-Scooter unterwegs

Entsperrt werden die Tretroller per App. Entsperren kostet 1 Euro, dazu kommen 20 Cent pro Minute Nutzung. Lime hat in der Innenstadt 75 verpflichtende Parkzonen eingerichtet, damit die Geräte nicht überall in der Gegend herumstehen. Teams sorgen außerdem dafür, dass die E-Scooter abends geladen und defekte aus dem Verkehr gezogen werden. Erst am Montag war mit "Tier" der erste Anbieter in Mülheim gestartet.