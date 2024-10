Umstellung für Nutzer von TIER-E-Scootern

Alle Scooter bekommen eine neue Beschriftung. Nutzer der App werden umgeleitet. Die Umstellung soll ab dem 15. Oktober starten und bis zum Frühjahr 2025 abgeschlossen sein. TIER und Dott haben Anfang des Jahres fusioniert. Der Vereinbarung nach wird es in Zukunft nur noch einen Markennamen geben. Bei uns in Mülheim kooperiert TIER mit der Ruhrbahn. In Essen und Mülheim stehen insgesamt 600 E-Scooter des Anbieters zur Verfügung.