Neue Auflagen geplant: Abstellbereiche für E-Scooter

Damit soll verhindert werden, dass die E-Scooter nicht mehr willkürlich auf Gehwegen oder vor Einfahrten stehen. Im Stadtgebiet sollen rund 300 Meter große Waben eingerichtet werden. In jeder Wabe soll es zwei Abstellstationen geben. In Bereichen, die nicht so stark genutzt werden, soll es dagegen beim alten System bleiben. Eine weitere Neuerung: Nutzer sollen ihre Fahrten nur beenden können, wenn die Scooter korrekt abgestellt werden. Auch andere Städte im Ruhrgebiet haben die Auflagen für Nutzer und Anbieter von E-Scootern schon verschärft.