Ruhrbahn verbietet Mitnahme von E-Scootern

Durch die geringen Sicherheitsanforderungen und die Positionierung der Lithium-Ionen-Akkus an E-Tretrollern ist die Wahrscheinlichkeit eines Akku-Brandes erhöht, sagt die Ruhrbahn. Unter anderem in Barcelona und London habe es Fälle gegeben, in denen sich E-Tretroller in U-Bahnen selbst entzündet haben. Bis es eindeutige Sicherheitsstandards gibt, bleibe die Mitnahme von E-Tretrollern deshalb verboten. Nicht von dem Verbot betroffen sind Pedelecs (E-Bikes), Elektro-Rollstühle und die vierrädrigen Elektromobile für mobilitätseingeschränkte Menschen, ebenfalls „E-Scooter“ genannt – sofern sie die vorgeschriebenen Sicherheitsstandards erfüllen