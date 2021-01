Nix geht mehr: Schlechter Start bei Impfterminvergabe

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein meldete auf ihrer Webseite schon gegen 9.30 Uhr: "Leider sind derzeit alle Termine vergeben. Wir schalten in Kürze weitere Termine frei". Auch einige Radio Mülheim-Hörer sagten uns, dass sie stundenlang versucht haben, an einen Termin zu kommen. Die KV hatte mit dem riesigen Ansturm gerechnet und schon im Vorfeld gesagt, die Impfberechtigten und auch deren Angehörige bräuchten viel Geduld, um einen Termin auszumachen. Aber es werde jeder dran kommen.

Noch genug Zeit für Termine

Die Impfzentren starten wegen Lieferengpässen beim Impfstoff eh erst in zwei Wochen. Also bleibt auch in den nächsten Tagen noch genug Zeit, um einen Termin zu vereinbaren. Los geht es am 8. Februar im Impfzentrum auf dem alten Tengelmann-Gelände an der Wissollstraße 5 in Speldorf.

Kostenlose Hotline zur Terminvereinbarung: Tel. 116 117 oder Tel. 0800 / 116 117 01 (täglich zwischen 8 und 22 Uhr) und unter https://www.116117.de

https://termin.corona-impfung.nrw/home

https://www.kvno.de/