Ärztlicher Notdienst an Silvester und Neujahr

Wer an Silvester oder Neujahr einen Arzt braucht, kann sich beim ambulanten Notdienst melden. Es gibt in vielen Orten - auch bei uns in Mülheim - Notdienstpraxen, zu denen wir ohne Voranmeldung hingehen können.

