Eine Million Euro Schaden durch erfundene Testzentren

Insgesamt soll die 49-Jährige so 1,1 Millionen Euro ergaunert haben. Aufgefallen war sie durch eine Meldung wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Das steht in einem Bericht des Rechtsausschusses des NRW-Landtags. Durch Kontopfändungen konnten von dem Geld noch 925.000 Euro sichergestellt werden. Die Frau sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Sie wird sich vor dem Schöffengericht in Essen verantworten müssen.