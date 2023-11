Nisthilfen für Weißstörche in Saarn gefordert

Das geht aus einem Antrag an den nächsten Umweltausschuss hervor (21.11.). Wiesen, Feuchtgebiete und Ruhr bieten die besten Voraussetzungen, dass hier Störche nisten und ausreichend Lebensraum bekommen. In den letzten Jahren seien auch immer wieder bis zu 34 Störche teilweise auch beim Nestbau gesichtet worden. Das soll jetzt besser unterstützt werden. Bundesweit gibt es rund 4.300 Brutpaare. Im Winter verlassen die Weißstörche Europa und fliegen über lange Strecken meist in ihre Quartiere nach Afrika.