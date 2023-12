Nikolausmarkt beim KHTC beginnt um 15 Uhr

Zur Hälfte werden sie vom KHTC betreut, die andere Hälfte von externen Anbietern. Es gibt weihnachtliche Leckereien und Getränke, außerdem selbst gebastelten Weihnachtsschmuck. Für die kleinen Besucher kommt der Nikolaus, außerdem ist das WoDo Puppenspiel am Start. Die Veranstalter versprechen viele weitere Angebote. Der Nikolausmarkt soll nicht vergleichbar mit dem abgesagten traditionellen Markt in Saarn sein. Die Anzahl der Besucher, die sich zeitgleich auf dem Gelände aufhalten, wird auf 1.000 begrenzt. Dadurch könne es am Einlass zu Wartezeiten kommen. Der KHTC bittet auch darum, möglichst nicht mit dem Auto anzureisen - die Parkmöglichkeiten vor Ort seien stark eingeschränkt. Der Markt läuft von 15 bis 22 Uhr.