Nicht-öffentliche Osterfeuer unter Auflagen erlaubt

Knapp zwei Wochen vor dem Osterfest sieht es im Moment so aus, als müssten auch in diesem Jahr die großen öffentlichen Feuer ausfallen. Nicht-öffentliche dürfen - nach aktuellem Stand - allerdings in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag stattfinden, wenn die geltenden Abstandsregelungen eingehalten werden.

© Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services