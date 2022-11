Neugierde durch Experimente wecken

An der Junior-Uni in Mülheim sollen ab sofort mehr Kinder und Jugendliche für die MINT-Themen Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistert werden. An der Junior-Uni ist jetzt ein zdi-Schülerlabor feierlich eröffnet worden. ZDI steht für "Zukunft durch Investition" und ist eine Initiative des Landes.