Neugestaltung auf der Zielgeraden

Am Montag (12.7.) soll dann der neue Asphalt eingebaut werden. Für diesen Tag bleibt der Zufahrtbereich komplett gesperrt, heißt es aus dem Rathaus. Parkplatz und Taxistände können dann nicht genutzt werden. Am Dienstag (13.7.) soll der Bereich am Nordausgang des Hauptbahnhofs wieder freigegeben werden.