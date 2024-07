Neuer Selbstbehauptungskurs für Mädchen

In der Zeit von 10 bis 15 Uhr lernen die jungen Frauen, wie sie Gefahrenmomente erkennen, analysieren und beseitigen können. Dadurch wird auch ihr Selbstvertrauen gestärkt. Selbstbewusstes Handeln, Signale der Körpersprache und leicht einzusetzende Abwehrtechniken sind Bestandteil des Kurses. Der OASE-Kurs findet in der Jugendverkehrsschule Borbeck (an der Stadtgrenze Mülheim/Essen) statt und kostet 39 Euro. Anmeldeformulare können über per Mail über info@psv-mh.de angefordert werden.