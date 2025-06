Selbstbehauptung: Neuer Kurs für Jungen

Unter dem Motto "Ohne Angst Sicherheit Erleben (OASE)" bietet der Polizeisportverein Mülheim am 12. Juli einen Selbstbehauptungskurs für Mülheimer und Essener Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren an. An dem Tag erfahren die Jungen, wie sie Gefahrenmomente erkennen, analysieren und beseitigen können.





© Franz Naskrent / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)