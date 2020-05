Neuer Ärger um Oberbürgermeister Scholten

Seine Gegner kritisieren, dass er die ganze Zeit abtaucht - vor allem jetzt in der Corona-Krise - dann aber an einer solchen Sitzung teilnimmt und die Aufwandsentschädigung kassiert. Es sei nicht um Geld gegangen und auch nur eine kurze Sitzung gewesen, sagte Scholten der Zeitung. Er habe außerdem schon vor einiger Zeit mit der Bezirksregierung vereinbart, dass er keine Aufwandsentschädigungen für seine Teilnahme an den MWB-Aufsichtsratssitzungen kassiere.

Wann und ob der Oberbürgermeister vor Ende seiner Dienstzeit Ende Oktober wieder ins Rathaus zurückkommt, konnte er nicht sagen. Offen bleibt auch, ob er noch einmal als Oberbürgermeister-Kandidat antritt - unabhängig von der SPD.