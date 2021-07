Pegelstand der Ruhr sinkt wieder

Deswegen sind die Einsatzkräfte gerade dabei und überprüfen die gesperrten Straßen. Der Krisenstab geht davon aus, dass sie nach und nach wieder freigegeben werden können. Die Mintarder Straße muss aber auf jeden Fall noch gesperrt bleiben. In Höhe "Dicken am Damm" ist der Deich aufgeweicht und musste gesichert werden. Die Tiefgarage an der Schloßstraße in der Mülheimer Innenstadt konnte heute schon wieder aufmachen. Montag folgen dann die am Rathaus und die an der Stadthalle.

Oberbürgermeister dankt allen Helfern

Alle Einsatzkräfte der Mülheimer Feuerwehr, unterstützt durch Kollegen aus Nachbarstädten und von Hilfsorganisationen, der Stadtverwaltung und ihrer Beteiligungsgesellschaften hatten die Hochwasserlage und die Sicherheit der Bürger jederzeit im Griff, sagt Feuerwehrchef Sven Werner. Gott sei Dank habe es in Mülheim nur materielle Schäden gegeben - keine Toten. Krisenstabsleiter Dr. Frank Steinfort und Oberbürgermeister Marc Buchholz waren heute früh in Mülheim unterwegs, um sich persönlich ein Bild von der aktuellen Lage zu machen.

Der Oberbürgermeister dankt allen Beteiligten und den Kräften vor Ort für ihren unermüdlichen Einsatz. Auch die interkommunale Zusammenarbeit beispielsweise mit den Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks aus Bottrop habe hervorragend geklappt. Sie hatten das Ruhrufer im Bereich Luisental mit Sandsäcken vor einer Überflutung gesichert. Bei einer Katastrophe wie dieser Jahrhundertflut zeigt sich, die kommunale Familie steht zusammen, so Buchholz weiter.

Trinkwasser weiter abkochen

Der Krisenstab weist noch einmal darauf hin, dass das Trinkwasser in Mülheim weiterhin abgekocht werden muss. Das gilt für Mensch und Tier. RWW gibt außerdem Chlor ins Trinkwasser, um es zu desinfizieren. Das kann zu deutlichen Geschmacks- und Geruchsveränderungen führen, ist aber gesundheitlich unbedenklich, heißt es.

Hier gibt es alle aktuellen Hochwasserinfos.

© Frank Steinfort/Stadt Mülheim © Frank Steinfort/Stadt Mülheim