Bürgerentscheid zur VHS läuft aus

Im April hatte die Bürgerinitiative, die die VHS wieder in das denkmalgeschützte Gebäude an der Bergstraße zurückholen möchte, den Petitionsausschuss des Landes NRW eingeschaltet. Der sollte etwas unternehmen, damit die Stadt den Bürgerentscheid endlich umsetzt. Der sah zu dem Zeitpunkt aber noch genug Zeit für Mülheim, zu handeln. Die Initiative könnte den Ausschuss jetzt erneut einschalten. Oberbürgermeister Marc Buchholz sagt, Ziel müsse es jetzt sein, mit Politik und Bürgerinitiative nach Ende der Bindungsfrist für den Bürgerentscheid ins Gespräch zu kommen und rauszufinden, wie sich die VHS wieder an der Bergstraße etablieren lässt. Nötig seien neue Ideen. Vor allem müsse man rausfinden, wie viel Platz eine immer digitaler werdende Volkshochschule noch braucht und welche zusätzlichen Mieter deswegen noch mit ins Gebäude zu holen wären. Nur so könnten die Betriebskosten gering gehalten werden. Dass die VHS eins zu eins zurückkehre, wie sich die Bürgerinitiative das wünscht, sei nicht machbar.