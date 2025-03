3 mal Bauarbeiten zum Wochenstart

Heute starten bei uns in Mülheim gleich an drei Orten neue Bauarbeiten oder werden wieder aufgenommen. Im letzten Jahr hatte die Stadt bereits damit begonnen, die Brücke an der Bergstraße wieder in Schuss zu bringen. Wegen der winterlichen Witterung mussten die Bauarbeiten unterbrochen werden.

© Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Brücken- und Ingenieurbau