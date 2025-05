Neue Termine für das Schadstoffmobil

Die MEG hat neue Termine für Sondermüll festgelegt. Das Schadstoffmobil wir an 16 Tagen an verschiedenen Stellen in Mülheim stehen. Abgeben können wir dort Chemikalien, gefüllte Spraydosen, Lacke, Lösungsmittel ,Klebstoffe, Batterie und weitere Schadstoffe.

© Martin Möller /Funke Foto Services