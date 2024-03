Neue Spielorte bei extrafrüher Extraschicht

Grund dafür ist, dass der Veranstaltungsmarathon mit der Jubiläumsfeier zum 25. Geburtstag der Route Industriekultur zusammengelegt wird. An vielen bekannten Orten im Ruhrgebiet gibt es an 1. Juni Programm. Insgesamt gibt es 35 Spielorte an denen rund 2.000 Künstlerinnen und Künstler auftreten. Die Veranstaltungsorte werden wieder mit Pendelbussen verbunden. Neu dabei sind die ehemalige Arbeitersiedlung Margarethenhöhe in Essen und das historische Heizkraftwerk 1 der Energieversorgung Oberhausen. Bekannte Spielorte sind u.a. der Gasometer Oberhausen, der Landschaftspark Nord in Duisburg, die Zeche Zollern in Dortmund oder auch das Schiffshebewerk Henrichenburg. Ab sofort können Frühbuchertickets für 14 Euro gekauft werden. Ab dem 19. April kostet die Eintrittskarte 20 Euro, an der Abendkasse 24 Euro.