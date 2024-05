Morgen läuft die "Extraschicht"

Jetzt am Wochenende steht im Ruhrgebiet die "ExtraSchicht" an. In Mülheim und 18 weiteren Städten gibt es morgen (1.6.) Programm. Dieses Mal haben 35 alte Industrieanlagen, Museen und andere Orte der Industriekultur etwas auf die Beine gestellt. Bei uns in Mülheim machen das Aquarius Wassermuseum, der MüGa-Park und der WDL-Luftschiffhangar mit.

© Oliver Müller / FUNKE Foto Services