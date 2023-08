Ringen um die Steag-Millionen

Nach dem Verkauf der Anteile an dem Energiekonzern Steag werden Forderungen laut, was mit dem Geld passieren soll. Einige Städte im Ruhrgebiet sind über ihre Stadtwerke oder Energieversorger an dem Konzern beteiligt.

