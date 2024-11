Vergleich: Gräber in Mülheim überm Schnitt teuer

Bei uns in Mülheim liegt die Gesamtgebühr für ein Sargwahlgrab bei 4.145,50 Euro. Das ist weit überm Schnitt. Mehr wird nur noch in Bochum, Recklinghausen, Gelsenkirchen und Leverkusen fällig. Zum Vergleich: In unserer Nachbarstadt Oberhausen kostet die gleiche Leistung nur 2.746 Euro. Besser fällt für Mülheim der Vergleich bei einem Urnenreihengrab aus. Hier liegt die Gesamtgebühr bei 1.524 Euro. Die Summe bewegt sich ziemlich genau im Landesschnitt. Der Bund der Steuerzahler hat für den Vergleich die Kosten für die Grabbereitung und die Nutzung von Trauerhallen oder Kapellen einbezogen. Grundlage für die Berechnung war, dass die Bestattung an einem Werktag stattfindet und das Grab durch Angehörige gepflegt wird.